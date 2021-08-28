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«Ленком» открыл сезон возрожденным спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва»
Общество
«Ленком» открыл сезон возрожденным спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва»
wikipedia.org  /  A.Savin / FAL

Москва, 28 августа. Московский театр «Ленком» открыл юбилейный 95-й сезон самой главной премьерой прошлого сезона — возрожденным спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва».

Днем в театре традиционно прошел сбор труппы. На нем директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал о творческих планах на сезон. Театр готовит три премьеры. Леонид Трушкин поставит спектакль «Дальше — тишина», а Александр Морфов сделает постановку по пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца». Информация о третьем спектакле держится в секрете.

Юбилейный сезон был открыт спектаклем «Поминальная молитва» Марка Захарова. Постановку еще раз покажут в субботу, а затем три раза в сентябре.

В этом месяце запланирован показ легендарного спектакля «Юнона и Авось». Рок-опере в постановке Захарова исполняется 40 лет. Но, как стало известно ФАН, «Ленком» отказался праздновать юбилей культового представления.

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