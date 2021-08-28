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Эксперт Масленников рекомендовал инвестировать новую госвыплату
Экономика
Эксперт Масленников рекомендовал инвестировать новую госвыплату
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 августа. «Президентскую» выплату посоветовали использовать с выгодой.

Россиянам раскрыли возможные способы вложения выплаты в 10 тыс. рублей, которая недавно была анонсирована президентом РФ Владимиром Путиным. Доктор экономических наук Никита Масленников рассказал в комментарии «Московскому Комсомольцу», как лучше всего поступить с деньгами.

Отличным вариантом использования средств станет открытие нового счета, куда можно положить государственное пособие, предлагает Масленников. При этом он указывает, что это стоит делать в случае отсутствия необходимости тратить деньги на текущие расходы.

Экономист подчеркивает, что относиться к такой сумме важно точно так же, как к крупной. По этой причине пенсионерам советуют разделить ее на части и инвестировать в различные активы. Если пособие не будет потрачено на покупки в магазине, то его можно положить на депозит в банке, либо купить облигации федерального займа с доходом порядка 7%, отмечает эксперт.

Потенциальным получателям льгот ранее разъяснили, как именно получить социальную выплату и какой статус необходимо иметь для ее оформления.

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инвестиции выплата пособие
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