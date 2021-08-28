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Солиста немецкой рок-группы Rammstein навестила тверская полиция

  /   Обновлено: 28 августа 2021 09:52
Происшествия
Солиста немецкой рок-группы Rammstein навестила тверская полиция
Prt Scr youtube.com  /  Till Lindemann

Завидово, 28 августа. Полиция Тверской области пришла к солисту группы Rammstein, который сейчас остановился в Завидово.

Об этом сообщили в РИА Новости. В данный момент точная причина визита полиции неизвестна. Официальных подтверждений информации также пока нет.

Ранее фронтмен известной рок-группы использовал Эрмитаж в качестве съемочной площадки своего музыкального клипа. Этим он нарушил договор об использовании музейных изображений. В связи с этим руководство Эрмитажа направлял претензию в адрес Линденмана.

Ранее ФАН сообщал о грядущем визите солиста Rammstein в Россию в связи с выступлением на московском фестивале «Спасская башня», который состоится 4 и 5 сентября. Концерт пройдет на Красной площади. Немецкий музыкант выйдет на сцену в качестве хедлайнера фестиваля, сообщили организаторы мероприятия.

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