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Международный фестиваль «Территория мира — Территория музыки» открылся в Калининграде

  /   Обновлено: 28 августа 2021 09:27
Общество
Международный фестиваль «Территория мира — Территория музыки» открылся в Калининграде
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининград, 28 августа. Спектакль Юрия Башмета по мотивам оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» открыл международный музыкальный фестиваль «Территория мира — Территория музыки» в Калининграде.

Постановку показывали у стен Кафедрального собора на острове Канта вечером 27 августа. В спектакле приняли участие Константин Хабенский, Ольга Литвинова, а также солисты Большого театра. За музыкальную часть отвечал Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Башмета, сообщила пресс-секретарь собора Яна Лутченко.

В преддверии фестиваля «Территория мира — Территория музыки» Башмет говорил, что предложение представить свою версию «Евгения Онегина» поступило ему от директора Кафедрального собора Веры Таривердиевой. Дирижер тут же согласился, поскольку считает это место важным и интересным.

«Этот спектакль представляет собой глубокий синтез — взаимопроникновение музыки, поэзии, великолепной актерской игры», — цитирует Башмета ТАСС.

Ранее в Калининграде прошел фестиваль короткометражного кино «Короче». Главную награду получил фильм Сергея Филатова «Как разжечь потухший огонь».

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калининград фестиваль территория музыки
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