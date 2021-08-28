Международный фестиваль «Территория мира — Территория музыки» открылся в Калининграде

Калининград, 28 августа. Спектакль Юрия Башмета по мотивам оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» открыл международный музыкальный фестиваль «Территория мира — Территория музыки» в Калининграде.

Постановку показывали у стен Кафедрального собора на острове Канта вечером 27 августа. В спектакле приняли участие Константин Хабенский, Ольга Литвинова, а также солисты Большого театра. За музыкальную часть отвечал Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Башмета, сообщила пресс-секретарь собора Яна Лутченко.

В преддверии фестиваля «Территория мира — Территория музыки» Башмет говорил, что предложение представить свою версию «Евгения Онегина» поступило ему от директора Кафедрального собора Веры Таривердиевой. Дирижер тут же согласился, поскольку считает это место важным и интересным.

«Этот спектакль представляет собой глубокий синтез — взаимопроникновение музыки, поэзии, великолепной актерской игры», — цитирует Башмета ТАСС.

Ранее в Калининграде прошел фестиваль короткометражного кино «Короче». Главную награду получил фильм Сергея Филатова «Как разжечь потухший огонь».