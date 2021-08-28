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Три чашки кофе в день снижают риск инсульта у людей без заболеваний сердца
Общество
Три чашки кофе в день снижают риск инсульта у людей без заболеваний сердца
pixabay.com

Москва, 28 августа. Регулярное употребление кофе снижает риск инсульта у людей, не страдающих заболеваниями сердца, заявили зарубежные специалисты.

Исследователи проанализировали данные о 468 тыс. британцев. В частности они выяснили, какое количество чашек кофе в день выпивают добровольцы и влияет ли на напиток на их здоровье. Согласно представленным на собрании Европейского общества кардиологов выводам, кофе полезен, если в день пить не более трех чашек (примерно около 237 мл каждая из них).

Ученые Гарвардского университета в то же время убеждены, что кофе увеличивает вероятность переломов костей. Интересен тот факт, что такое правило действует исключительно на женщин. Еще этот напиток влияет на здоровье некоторых органов. Например, чтобы снизить вероятность развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, нужно отказаться от привычки пить кофе по утрам. Кофеин повышает кислотность.

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здоровье кофе сердце
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