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Бойцы ВСУ обстреляли из минометов поселок Минеральное вблизи Донецка
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из минометов поселок Минеральное вблизи Донецка
Народные новости  /  Яна Баша

Донецк, 28 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок Минеральное вблизи Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

По словам представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован по направлению Авдеевка — Минеральное. Всего, согласно информации, украинские военные выпустили по населенному пункту 18 мин калибра 120 миллиметров.

Ранее стало известно, что российские правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения ранения местными жителями Донецкой Народной Республики в результате прицельного артиллерийского обстрела украинских военных.

Напомним, 26 августа бойцы ВСУ прицельно обстреляли два объекта гражданской инфраструктуры в населенном пункте Старомихайловка Кировского района Донецка. В результате атаки два мирных жителя 28 и 57 лет получили ранения.

Также сообщалось, что заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко ранее заявил о готовности ВСУ к наступлению на ЛДНР. Это заявление вызвало бурную негативную реакцию среди украинцев в Сети, передает телеканал «360».

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