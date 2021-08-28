Украина «восстанавливает субъектность», принимая гуманитарную помощь от Европы

Прошедший юбилей независимости вызвал в украинском инфополе волну бахвальства и самолюбования, однако экономисты напомнили празднующим, что страна по-прежнему принимает гуманитарную помощь от соседей, оставаясь беднейшей в Европе. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Прошедший 30-летний юбилей украинской независимости, похоже, что-то сдвинул в сознании части патриотически настроенных политиков, общественников и журналистов. Многим вдруг показалось, что Украина выстояла и победила, что все взгляды мира устремлены на них. Необъяснимый позитив был как в соцсетях, так и по телевизору.

Например, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял:

«Мы завоевали свою победу и за 30 лет прошли период становления. Сегодня Украина свободна, о ее стены разбиваются планы хищного Русского мира. Сегодня мы, наконец, видим европейское будущее своего государства. Чем эффективнее наша экономика и выше благосостояние каждого гражданина, чем более уверенно звучит голос Украины на международной арене, тем сильнее наша независимость».

Ему вторит киевская журналистка Алеся Бацман, которая почему-то решила, что «Крымская платформа» — однозначно главная геополитическая победа Владимира Зеленского за два года президентства.

«Это не просто классный пиар-ход, это фундамент, на котором создадут проект «возвращения» Крыма домой. И чем богаче будут жить украинцы, тем больше жители Крыма и Донбасса будут скучать по Украине, жалеть и ностальгировать. Население этих оторванных регионов нам завидует, потому что мы — свободные», — заявила Бацман.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Интересно, что волна подобных самовосхвалений почти через неделю после Дня независимости не пошла на спад, но это не результат коллективного помешательства, не дешевая клоунада, как может показаться. Все немного циничнее. Просто бывшие и нынешние представители власти, а также «соросята» и штатные пропагандисты таким образом создают позитивный информационный фон для населения, а заодно пытаются убедить простых украинцев (а заодно и себя), что у них все хорошо.

По мнению киевского экономиста Алексея Куща, разница между этими дифирамбами и объективной реальностью — одна из самых ужасающих вещей на Украине.

«Соцсети пестрят очень похожими постами, а телеканалы — сюжетами на тему парада ко Дню независимости и достижений страны за 30 лет. Основной посыл: мы восстанавливаем субъектность, мы многого достигли, нам есть чем гордиться. Я очень хотел бы в это верить, но дьявол кроется в деталях, — говорит Кущ. — Одна из рядовых новостей недели гласит: поляки передали Украине гуманитарную помощь на 4 млн евро в виде медоборудования, цистерн дезинфицирующих средств и миллионов защитных масок. Президент Польши Анджей Дуда, который присутствовал на параде и слушал речи о нашем величии, привез на Украину не инвестиции, а гуманитарку. Увы, международная субъектность и гуманитарная помощь явно несовместимы, поэтому для нашей власти говорить о величии — это как для вечно безработного [говорить] о его независимости от социального пособия».

По мнению Куща, главным маркером субъектности для Украины мог бы стать системный отказ от мелких подачек.

«Государство, которое в лице минфина выкупает на 330 млн долларов финансовый мусор в виде ВВП-варрантов, априори сидит на паперти. Увы, у наших элит велика любовь к геополитической халяве и всему бесплатному, но не все так просто, — указал экономист. — Дело в том, что гуманитарка расчищает в бюджете бедной страны место для увеличения выплат по госдолгу, то есть государство меньше тратит на соцпрограммы, а больше — на выплату долгов. Поэтому гуманитарная помощь слабым странам вовсе не бескорыстна, эти деньги просто трансформируются в выплату их внешнего долга».

facebook.com / Слуга Народу

«Для провластных групп влияния на Украине внешняя гуманитарная помощь дает массу возможностей. Во-первых, ее можно частично разворовать, во-вторых, списать под нее липовые госрасходы и тоже разворовать. В-третьих, можно провести часть соцпрограмм за чужой счет, а высвободившийся резерв перебросить на дороги и, опять же, разворовать, — перечислил Алексей Кущ. — Так что гуманитарка для Украины — это питательная смесь для местной коррупции, с ее принципом «Техас должны грабить техасцы». Поляки передали нам гуманитарку на 4 млн евро в виде медоборудования, дезинфекторов и средств защиты. Значит, бюджет минздрава не понесет эти затраты и часть неосвоенных денег будет разворована элитами «успешной» Украины. Да и сам подарок на День независимости в виде масок и перчаток на 4 млн евро — это реальное позорище для страны, которая тужится доказать миру собственную субъектность и силу. Тут уж, как говорится, либо трусы наденьте, либо крестик снимите».

Это, по мнению аналитика, и есть глобальная коррупция, в которую вовлечены украинские «элиты». Недаром же кандидатов на пост министра финансов страны отбирают ее внешние кредиторы.

Лидер движения «Успешная Украина» Павел Себастьянович заявил журналистам в Киеве, что, несмотря на все потуги к восстановлению субъектности и внешние признаки богатства, Украина остается страной бедных.

«Как ни крути, главная проблема Украины — бедность. Да, в центре Киева ездят десятки «лексусв» и «тесла», а по городу — миллионы квадратов уродливых новостроек, купленных кем-то за бешеные деньги. Я вижу полные тележки в супермаркетах и забитые стоянки возле ТРЦ, но я вижу и ужасающую нищету пенсионеров, бедность семей врачей и учителей, большинства военнослужащих и полицейских. И я вижу упрямые цифры международных рейтингов, которые опираются на средний доход украинцев, их покупательскую способность, средние пенсию и зарплату. Результат работы постмайданной власти показывает, что никакого позитива от нее нет. Украина остается в плену бедности», — констатировал Себастьянович.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Эксперт напомнил, что спустя два года на посту президента Зеленский неожиданно приказал губернаторам строить заводы в регионах.

«Похоже, в окружении президента появился человек, понимающий значение промышленности. Самому Зеленскому на это потребовалось два года. Теперь ему нужно еще несколько лет, чтобы понять, что заводы строятся не губернаторами, а появляются независимо от власти там, где для этого созданы условия, — прогнозирует Себастьянович. — Мировой рейтинг экономической свободы определяет нашу страну как несвободную. Свободе нельзя приказать быть, свобода — это отсутствие барьеров. А Украина — не наследница Киевской Руси, а наследница СССР, и ее госаппарат — наследник советского бюрократического аппарата. Все предприятия на Украине созданы государством на бюджетные деньги, у нас есть масса контролирующих органов. Любой контролер, от пожарника до «мовного омбудсмена», по собственной инициативе могут открывать ногой двери к бизнесменам».

По мнению аналитика, пока на Украине остаются тысячи проверяющих за бизнесом, в стране будут отсутствовать свобода и процветание.

«А наше место в рейтингах будет ниже не только, чем у России и Белоруссии, но и чем у многих азиатских и африканских стран. Ждем, когда кто-то из советников объяснит Зеленскому, откуда берутся в стране предприятия и рабочие места. А там, глядишь, и до общего благосостояния дойдем», — сыронизировал Себастьянович.



Напомним, совет управляющих МВФ выделил 23 августа Украине более 2,7 млрд долларов — бесплатно и без дополнительных условий. Владимир Зеленский отметил, что помощь фонда — это хороший подарок для Украины ко Дню независимости.

«Эти средства помогут нам преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать экономику. Я благодарен МВФ за это, а Украина продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша», — сообщил Зеленский.

Напомним, ранее страна 15 месяцев не могла получить очередной транш МВФ по программе на 5 млрд долларов. Последний кредит от МВФ она получила 9 июня 2020 года.