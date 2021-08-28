«Газпром экспорт» прекратил продажу сырья на Электронной торговой платформе

, 28 августа. ООО «Газпром экспорт» перестало продавать голубое топливо на своей Электронной торговой платформе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным издания, предприятие прекратило предлагать на ЭТП газ с поставкой в первом квартале 2022 года и на весь 2022 год. Официальная информация ЭТП «Газпром экспорта» свидетельствует, что последний контракт на первый квартал следующего года был продан 23 августа. Потом — 24 и 26 августа — продавались только контракты на 2023 год.

Корректировки в контрактах случились спустя час после обнародования решения немецкого суда, отказавшегося освобождать проект «Северный поток — 2» от норм газовой директивы Евросоюза, отмечает агентство.

Тем временем строительство российского газопровода «СП-2» находится на финальной стадии. Об этом накануне сообщила пресс-служба «Газпрома».