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Дирекция «Газпром нефти» обозначила направления развития компании

  /   Обновлено: 28 августа 2021 09:18
Экономика
Дирекция «Газпром нефти» обозначила направления развития компании
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 августа. Компания «Газпромнефть» намеревается развивать отрасль нефтехимии и производство водорода.

Завершение цикла модернизации нефтяных перерабатывающих заводов на территории России к 2025 году откроет этап обновления нефтехимии в «Газпром нефти». Директор дирекции переработки нефти и газа компании Михаил Антонов указал на возможность перепрофилирования мощностей. Об этом пишет ТАСС.

Нефтехимическая промышленность станет приоритетом в «Газпром нефти». Как указывают в корпорации, будет происходить переориентация различных заводов на профиль нефтехимии. Антонов приводит в пример каталитический крекинг на НПЗ в Омске, который будет переформатирован под новую деятельность.

Помимо этого, «Газпром нефть» займется наращиванием количества производимого водорода. Предполагается, что выпуск такого топлива увеличат к 2025 году, чтобы потом проанализировать его рыночный потенциал.

«Газпром» постоянно повышает уровень цифровизации своего производства. При этом организация увеличивает долю используемого программного обеспечения, сделанного в России.

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газпром нефть нефтехимия производство водорода
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