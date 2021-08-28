Россияне рассказали, зачем оформляют ипотеку

Москва, 28 августа. Треть ипотечных заемщиков в РФ оформили кредит, чтобы защитить сбережения от инфляции, говорится в исследовании аналитиков организации Online-Ipoteka.

При этом 28,3% респондентов брали ипотеку для улучшения жилищных условий. Как уточняется, 19% опрошенных занимали у банка, чтобы переехать в другой район, а 11,4% признались, что подали заявку на жилье для детей. В то же время каждый десятый заемщик оценивает ипотеку как вложение средств для получения дохода в дальнейшем от сдачи, передает РИА Новости.

Опрос проводился в августе 2021 года. Респондентами выступили 1200 совершеннолетних россиян, которые оформили ипотеку в течение последних трех лет.

Центробанк РФ ранее сообщил об увеличении средней продолжительности ипотечного займа. За первые шесть месяцев текущего года указанный показатель вырос с 20 лет до 20,9 года.