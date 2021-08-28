Власти Казахстана объявили общенациональный траур после взрывов в Жамбылской области

Нур-Султан, 28 августа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура по жертвам ЧП на складах.

Распоряжение главы государства об объявлении траура опубликовала местная пресс-служба. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили настоящий героизм и самоотверженность, также написал казахский лидер на своей странице в Twitter.

«Они навсегда останутся в памяти народа», — отметил в своем сообщении Токаев.

Как сообщалось ранее, на юге Казахстана в воинской части произошло возгорание помещений для хранения. На складах располагались инженерные боеприпасы, взорвавшиеся сразу после начала пожара. Около 90 человек были госпитализированы, среди них 49 сотрудников казахского МЧС.

Пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики также передала данные об увеличении числа погибших в результате взрывов на территории воинской части в Жамбылской области. Сейчас их количество уже достигло двенадцати человек.