Президент США поручил выделить $60 млн для военной помощи Украине. События дня

Байден поручил выделить $60 млн для военной помощи Украине Президент США Джо Байден подписал приказ об оказании военной помощи Украине. Такая информация появилась на сайте Белого дома. Американский лидер направит Незалежной $60 млн на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование. Напомним, 31 августа в Вашингтоне запланирована встреча Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Военные США уничтожили боевика ИГ в Афганистане army.mil / US Army Американские военные провели спецоперацию по ликвидации боевика радикального движения ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Уточняется, что в ходе операции боевик был уничтожен ударом с беспилотника. Министерство обороны Соединенных Штатов прокомментировало ситуацию. Как сообщили в ведомстве, террорист был причастен к атаке на аэропорт Кабула, в результате которой погибли 13 военнослужащих США. Напомним, 26 августа жертвами данного инцидента стали около 200 человек. В этот же день президент США Джо Байден пообещал наказать виновников теракта. Глава Белого дома отдал приказ военным готовить удары по лидерам и объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», взявшей на себя ответственность за злодеяния в афганской столице.

РФ направила самолет с гуманитарной помощью на Гаити pixabay.com / leshapyx РФ направила в Гаити первый самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения. Напомним, 14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Власти Гаити ввели режим чрезвычайного положения в республике. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с катаклизмами, которые привели к многочисленным жертвам.