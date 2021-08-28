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Посольство Китая сочло научно неубедительным доклад разведки США о коронавирусе
Политика
Посольство Китая сочло научно неубедительным доклад разведки США о коронавирусе
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Вашингтон, 28 августа. Посольство КНР в Вашингтоне назвало научно неубедительным доклад американского разведсообщества о происхождении коронавируса, заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

По мнению китайских дипломатов, доклад сфабрикован и научно неубедителен. Авторы заявления подчеркивают, что происхождением коронавируса должны заниматься только ученые, а не спецслужбы.

В посольстве подчеркнули, что документ не дал ответа, который хотят видеть США. По мнению дипломатов, сам предмет исследования противоречит науке, поэтому продолжение подобных усилий будет напрасным.

В дипмиссии заверили, что Пекин «выражает твердое несогласие и жесткое осуждение» заявлений американской стороны, что КНР не хочет делиться информацией о коронавирусе с международным сообществом и препятствует расследованию.

Китай поддерживает и продолжает участвовать в основанном на научном подходе выяснении происхождения коронавируса, но выступает против презумпции вины, политической манипуляции и «сваливания вины на других», заключили китайские дипломаты.

Ранее американское разведсообщество заключило, что коронавирусную инфекцию не создавали в качестве биологического оружия. На данный момент две гипотезы меньше всего подвергаются сомнениям: инцидент в лаборатории и контакт с зараженными животными, отмечают американские спецслужбы.

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сша китай коронавирус
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