Критическая ошибка разделила сеть Ethereum

Москва, 28 августа. В сети Ethereum произошла ошибка, затронувшая порядка 54% ее узлов, разработчики были уведомлены о последствиях еще 24 августа, сообщает The Block.

В результате сбоя от основной сети Ethereum отделялись узлы, на которых применялись старые версии клиента Ethereum Geth v1.10.7 и ниже. Разработчики выпустили обновление для исправления ошибки, но для этого свое программное обеспечение должны обновить узлы. Пока пользователям рекомендовано воздержаться от транзакций.

Обновление позволило избежать дальнейшего разветвления блокчейна. Один из разработчиков Ethereum сообщил, свои узлы обновили большинство майнеров, поэтому к разветвлению блокчейна критическая ошибка не привела. Использующие старое программное обеспечение узлы больше не имеют доступа к основной сети Ethereum.

Добыча Ethereum принесла майнерам 1,1 млрд долларов в июне, тогда как биткоин-майнеры заработали 971,8 млн долларов. Впервые в истории майнинг альткоинов оказался более прибыльным, чем добыча самой популярной криптовалюты.