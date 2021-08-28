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Почти 70 человек погибли по вине таксистов с начала года в России
Происшествия
Почти 70 человек погибли по вине таксистов с начала года в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 августа. По вине таксистов с начала года в России произошло 1,9 тысячи ДТП, в которых погибли 69 и пострадали 2,4 тысячи человек, сообщили в пресс-центре МВД России.

Основными причинами аварий стали неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, нарушения требований сигналов светофора и правил проезда пешеходного перехода, а также правил выезда на полосу встречного движения и перестроения, сообщает ТАСС.

Ранее Минтранс России разработал законопроект, который обяжет водителей грузовиков, автобусов и легковых такси соблюдать нормы отдыха и труда во избежание ведущего к авариям переутомления. Для контроля могут применяться специальные устройства.

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