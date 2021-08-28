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Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности в России
Общество
Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 августа. Российский вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности россиян в июле из-за коронавирусной инфекции.

Согласно данным ведомства, показатель в июле текущего года вырос на 18,6% по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщили в секретариате Голиковой журналистам.

«Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в 10 регионах Российской Федерации», — сказала она.

Голикова отметила, что общий прирост смертности приходится на скончавшихся из-за коронавируса. При этом ситуация в августе не изменилась. Но смертность из-за COVID-19 в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти значительно снизилась.

Ранее Росстат назвал число умерших с коронавирусом в России в июле. За июль 2021 года вирус стал основной причиной смерти в 44 128 случаях, из них в 38 922 он был подтвержден, а в 5063 предполагался.

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