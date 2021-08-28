Бригадира ростовских электросетей осудят за смерть пьяного сотрудника

Ростов-на-Дону, 28 августа. Бригадира филиала «Ростовские городские электрические сети» будут судить за допуск к работе пьяного сотрудника, который получил удар током и умер.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, бригадир обвиняется в совершении преступления, нарушающего требования охраны труда.

Будучи старшим группы, прибывшей на электроподстанцию для проведения ремонтных работ, начальник бригады не проконтролировал соблюдение техники безопасности и допустил к работе пьяного сотрудника. В результате проявленной халатности работник получил удар током, от которого скончался на месте. Уголовное дело по данному факту направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН рассказывал, как в Новосибирской области при проведении высотных работ люлька автовышки задела воздушную линию электропередач и загорелась. В результате поражения током на месте погиб 66-летний водитель, двое мужчин были госпитализированы.