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Врач Карасев назвал способ узнать о приближающемся инсульте по лицу
Общество
Врач Карасев назвал способ узнать о приближающемся инсульте по лицу
pixabay.com  /  PD

Москва, 28 августа. Хирург-онколог Иван Карасев рассказал, как узнать о приближающемся инсульте по лицу человека.

По словам врача, характерный след на лице оставляет практически каждое заболевание. Сухая и трескающаяся кожа говорит об обезвоживании и может свидетельствовать о связанных с работой потовых желез проблемах. О синдроме поликистоза яичников может свидетельствовать большое количество волос на лице у женщин.

Красные прожилки в склерах глаз сигнализируют о нервном истощении. О больной печени говорят желтизна склер и лица. Симптомом анемии является бледность, синева на губах говорит о сердечно-сосудистых заболеваниях. Одним из первых сигналов инсульта может быть ассиметричное лицо, уточнил в Instagram специалист.

Ранее врачи предупредили, что головная боль в области затылка может говорить о закупорке сосудов и риске инсульта в будущем. Причиной заболевания нередко служит повышенный уровень холестерина.

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