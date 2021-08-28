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Аргентина произвела более 5 млн доз российской вакцины «Спутник V»
Общество
Аргентина произвела более 5 млн доз российской вакцины «Спутник V»
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Буэнос-Айрес, 28 августа. Аргентинская фармацевтическая компания Richmond произвела уже более 5 млн доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Информация об этом была опубликована на странице компании в Twitter. На данный момент Richmond изготовила 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз второго компонента вакцины «Спутник V».

Российский препарат, который был произведен в Аргентине, поступил в обращение на территории России в начале августа после ободрения качества российским институтом Гамалеи.

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова назвала число россиян, которые сделали прививку от коронавируса. Более 44 млн человек прошли первый этап вакцинации против COVID-19.

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аргентина коронавирус Спутник V
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