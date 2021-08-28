Пилот назвал способ снизить риск получения травмы при жесткой посадке

Лондон, 28 августа. Гражданский пилот рассказал о самой безопасной для пассажира позе, которую он может принять при аварийной посадке самолета.

Мужчина опубликовал ролик в своем TikTok-аккаунте. Пилот отмечает, что в случае экстренного приземления нужно, чтобы ремень безопасности был застегнут. Пассажиру следует наклониться вперед и обхватить голову руками.

Пилот подчеркнул, что нельзя упираться в спинку кресла ногами, так как при жесткой посадке это неминуемо приведет к переломам. Мужчина признал, что рекомендация не гарантирует 100% безопасности, но снижает риски для пассажира.

Ранее пассажирка самолета, летевшего из Москвы в Геленджик, получила травмы в районе ребер и пожаловалась на затруднение дыхания во время «болтанки». Командир воздушного судна авиакомпании «Победа» запросил у диспетчера скорую помощь по прибытии в пункт назначения.