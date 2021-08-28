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Роспотребнадзор оценил опасность распространения новых штаммов коронавируса
Общество
Роспотребнадзор оценил опасность распространения новых штаммов коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 августа. Штамм коронавируса «Дельта» получил максимальное распространение в мире, предпосылок для экспансии других вариантов вируса пока нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, дельта-штамм распространился почти по всему миру. Он даже начинает преобладать в Южной Америке, хотя на этом континенте до последнего времени превалировал штамм «Гамма».

«Все остальные геноварианты коронавируса на планете выявляются менее чем в 10% случаев», — сообщила ТАСС Пшеничная.

По ее словам, пока к распространению других штаммов предпосылок нет. В мире продолжается активный эпиднадзор за коронавирусом SARS-CoV 2 и наращиваются темпы вакцинации.

Разновидность коронавируса «Дельта» впервые обнаружили в октябре прошлого года в Индии. По данным Всеиндийского института медицинских исследований, эта версия вируса способна инфицировать даже привитых используемыми в Индии вакцинами Covishield и Covaxin людей. Еще более заразным считается штамм «Дельта плюс».

Ранее медики из США выяснили, что о заражении дельта-штаммом коронавируса может говорить боль в ушах. Но сначала у инфицированных появляется боль в горле.

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