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Каждый второй заемщик в России не уверен в своей способности погасить кредит
Экономика
Каждый второй заемщик в России не уверен в своей способности погасить кредит
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 августа. Каждый второй российский заемщик не может точно спрогнозировать собственную платежеспособность по кредиту, следует из исследования финансового маркетплейса «Юником24».

Каждый второй заемщик уверен, что погасит кредит, не допустив выхода в просрочку, отмечается в исследовании. Сомневаются, что легко смогут сделать это в случае сложных ситуаций, но приложат усилия, чтобы не допустить дефолта, 30% участников опроса. Не смогли точно спрогнозировать собственную платежеспособность 20% респондентов.

У 30% опрошенных есть сбережения, 70% их не имеют. Более года смогут прожить на сбережения 10% от имеющих резерв. У 50% респондентов со сбережениями резервов хватит на один-два месяца, у 35% — на два-шесть месяцев, сообщает ТАСС.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало увеличение доли просроченных более чем на 90 дней займов в российских микрофинансовых организациях (МФО). Их доля увеличилась с начала текущего года на 7,9% и по состоянию на 1 августа достигла 33,4%.

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