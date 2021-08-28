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Пользователям назвали способ установить новую Windows 11 на старые компьютеры
Технологии
Пользователям назвали способ установить новую Windows 11 на старые компьютеры
microsoft.com  /  Microsoft

Редмонд, 28 августа. Новую операционную систему Windows 11 возможно будет установить на старые ПК. Однако ОС будет работать не так, как задумали разработчики.

Для установки была создана специальная утилита, которая определяет совместимость системы с компьютером. Microsoft недавно представила список процессоров, которые будут поддерживаться ОС.

Также компания не стала убирать утилиту Media Creation Tool. С ее помощью возможно создать установочную флешку с Windows 11. Таким образом новую систему можно будет установить на любой компьютер.

Компания Microsoft опубликовала документ, указывающий на предполагаемую дату релиза Windows 11. Финальная версия ОС может быть представлена уже в октябре 2021 года.

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microsoft ос windows 11
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