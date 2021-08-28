Байден подарит выделенные для Пентагона 60 млн долларов Украине

Вашингтон, 28 августа. Президент США Джо Байден приказал главе госдепа выделить 60 млн долларов из средств Пентагона для помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Выделенные Украине денежные средства предназначались для расходов на оборонную сферу США, а также обучение военных. Об этом говорится в подписанном Байденом меморандуме.

Президент Украины Владимир Зеленский вылетит в Вашингтон для проведения переговоров с главой Белого дома Джо Байденом 30 августа, рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По его словам, сама встреча пройдет 31 августа. Дипломат отметил, что никаких сведений о переносе визита на другие даты не поступало.