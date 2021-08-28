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Политика
Байден подарит выделенные для Пентагона 60 млн долларов Украине
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Байден подарит выделенные для Пентагона 60 млн долларов Украине
Политика
Байден подарит выделенные для Пентагона 60 млн долларов Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 28 августа. Президент США Джо Байден приказал главе госдепа выделить 60 млн долларов из средств Пентагона для помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Выделенные Украине денежные средства предназначались для расходов на оборонную сферу США, а также обучение военных. Об этом говорится в подписанном Байденом меморандуме.

Президент Украины Владимир Зеленский вылетит в Вашингтон для проведения переговоров с главой Белого дома Джо Байденом 30 августа, рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По его словам, сама встреча пройдет 31 августа. Дипломат отметил, что никаких сведений о переносе визита на другие даты не поступало.

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Киев сша байден
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