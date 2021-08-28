Гаити получила от России первую партию гумпомощи

Порт-о-Пренс, 28 августа. Россия доставила на Гаити гуманитарную помощь, заявил посол РФ в Венесуэле и Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Он написал в Twitter, что в островное государство прибыл первый самолет с российской гуманитарной помощью. Речь идет о медицинских модулях.

Llegó a #Haití el primer avión ✈ con ayuda humanitaria desde Rusia ????????

El Consul Honorario W.Lemke junto con los representantes de @pahowho entregó a la parte haitiana los módulos médicos.#RusiaAyuda pic.twitter.com/HSyw6pgYLS — EMB₽V_Sergio (@EmbSergio) August 27, 2021

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. Общее число погибших превысило 2,2 тысячи человек, ущерб от стихии оценивается на сумму около 1,12 миллиарда долларов. Природная катастрофа затронула почти 1,2 миллиона человек, среди которых 540 тысяч — дети.

Ранее банды Гаити согласились на перемирие, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения. Члены банд доставят гумпомощь.