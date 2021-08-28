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Гаити получила от России первую партию гумпомощи
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Гаити получила от России первую партию гумпомощи
Общество
Гаити получила от России первую партию гумпомощи
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Порт-о-Пренс, 28 августа. Россия доставила на Гаити гуманитарную помощь, заявил посол РФ в Венесуэле и Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Он написал в Twitter, что в островное государство прибыл первый самолет с российской гуманитарной помощью. Речь идет о медицинских модулях.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. Общее число погибших превысило 2,2 тысячи человек, ущерб от стихии оценивается на сумму около 1,12 миллиарда долларов. Природная катастрофа затронула почти 1,2 миллиона человек, среди которых 540 тысяч — дети.

Ранее банды Гаити согласились на перемирие, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения. Члены банд доставят гумпомощь.

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Все новости / Общество / Гаити получила от России первую партию гумпомощи
гуманитарная помощь гаити медмодули
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