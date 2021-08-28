Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 08:23
08:20
Происшествия
Немецкую торпеду времен ВОВ нашли под Новороссийском
08:12
Происшествия
Подросток на спортивном мотоцикле протаранил легковушку в Петербурге
08:07
Общество
Пилот назвал способ снизить риск получения травмы при жесткой посадке
08:06
Общество
Роспотребнадзор оценил опасность распространения новых штаммов коронавируса
08:04
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе
08:03
Экономика
Каждый второй заемщик в России не уверен в своей способности погасить кредит
08:00
Общество
Эксперт рассказала, как работать с «зазвездившимися» сотрудниками
07:52
Технологии
Пользователям назвали способ установить новую Windows 11 на старые компьютеры
07:51
Политика
Байден подарит выделенные для Пентагона 60 млн долларов Украине
07:51
Общество
Гаити получила от России первую партию гумпомощи
Все новости

Пользователи из некоторых стран столкнулись с проблемами в работе Netflix
Общество
Пользователи из некоторых стран столкнулись с проблемами в работе Netflix
pixabay.com

Москва, 28 августа. Американцы, канадцы и немцы столкнулись с неполадками в работе сервиса Netflix. Соответствующей информацией поделился Downdetector.

Портал Downdetector занимается анализом работы популярных ресурсов в Сети. Наибольшее количество жалоб отправили американцы. Немецкие и канадские пользователи, которые сообщили о сбоях, столкнулись с трудностями с просмотром контента. При этом большинство канадцев (65%), информировавшие о проблемах в работе сервиса, пожаловалось на неполадки в приложении Netflix.

Пользователи в Сети ранее сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекс». Люди также пожаловались на неполадки в почтовых ресурсах компании.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пользователи из некоторых стран столкнулись с проблемами в работе Netflix
интернет netflix сеть сбои неполадки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru