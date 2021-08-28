Пользователи из некоторых стран столкнулись с проблемами в работе Netflix

Москва, 28 августа. Американцы, канадцы и немцы столкнулись с неполадками в работе сервиса Netflix. Соответствующей информацией поделился Downdetector.

Портал Downdetector занимается анализом работы популярных ресурсов в Сети. Наибольшее количество жалоб отправили американцы. Немецкие и канадские пользователи, которые сообщили о сбоях, столкнулись с трудностями с просмотром контента. При этом большинство канадцев (65%), информировавшие о проблемах в работе сервиса, пожаловалось на неполадки в приложении Netflix.

Пользователи в Сети ранее сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекс». Люди также пожаловались на неполадки в почтовых ресурсах компании.