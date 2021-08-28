Пожар в ярославской больнице произошел из-за поджигателя тряпок

Ярославль, 28 августа. Источник опроверг гибель трех пациентов при пожаре в больнице Ярославля. Согласно имеющимся данным, погиб один пациент, при этом смерть наступила до начала возгорания.

Как сообщил источник ФАН, недалеко от реанимации находится терапевтическое отделение. Мужчина, находившийся в палате, поджег тряпки. Врачи отмечают, что такое поведение может быть вызвано последствиями коронавируса, потому что инфекция способна влиять на сознание людей. Поджигатель не пострадал. Он находится в больнице, однако теперь зафиксирован в кровати.

Ранее сочинским спасателям удалось локализовать пожар в кафе на площади 500 квадратных метров. Территорию общепита огородили, всех посетителей проводили на улицу в безопасное место.