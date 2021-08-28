Россиянам назвали признаки взлома смартфона

Москва, 28 августа. Эксперты по информационной безопасности назвали признаки установки вредоносного программного обеспечения (ПО) на смартфоне.

О майнерах, банковских троянцах, сталкерском и шпионском ПО могут говорить быстрая разрядка смартфона, перегрев устройства, появление странных уведомлений и большой расход интернет-трафика, сообщил РИА Новости эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Он отмечает, что однозначно узнать о заражении устройства позволит только «защитное решение». Но в случае взлома антивирусное ПО может быть заблокировано, предупредил эксперт.

Директор по информационной безопасности «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Александр Голуб отметил, что на взлом может указывать самостоятельная перезагрузка телефона. Кроме того, насторожить должны посторонние шумы при разговоре, рассылки по списку контактов и странное поведение устройства.

Ранее IT-специалист директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов описал риски использования публичных сетей Wi-Fi. Одним из слабых мест может стать слабая защищенность данных приложений, установленных на смартфон, отметил эксперт.