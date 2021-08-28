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Изменение цвета губ может указывать на заболевания сердца и сосудов
Общество
Изменение цвета губ может указывать на заболевания сердца и сосудов
pixabay.com

Москва, 28 августа. Внешние изменения могут сигнализировать об опасных заболеваниях. Об этом рассказал врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Так, сухая потрескавшаяся кожа может быть признаком обезвоживания организма. Это, в свою очередь, указывает на проблемы с работой потовых желез. Появление волос у женщин в области губ, рта и подбородка свидетельствует о синдроме поликистоза яичников.

Также онколог подчеркивает, что необходимо наблюдать за глазами. Краснота прожилок в склерах является признаком нервного истощения, а желтизна — заболевания печени. Кроме этого, синева губ может быть причиной проблем с сердцем и сосудами. При любом изменении цвета лица необходимо обратиться к специалисту, сказал Карасев в интервью «Российской газете».

Недавно врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук Александр Серяков назвал симптомы, которые указывают на рак крови.

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заболевание лицо губы
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