Украинский политик сообщил об ультиматуме ФРГ, США и России Зеленскому по Донбассу

Киев, 28 августа. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выдвинула украинскому лидеру Владимиру Зеленскому согласованный ранее с президентами США и РФ Владимиром Путиным и Джо Байденом ультиматум по Донбассу.

От согласия Зеленского с требованиями ведущих глав государств зависит его визит в Вашингтон. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев телеканалу «Наш».

«Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», — сказал он.

Киев ранее брал на себя обязательства по урегулированию конфликта на востоке страны. Он не выполнил соглашения, которые были приняты на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. Если Владимир Зеленский примет мировые договоренности по Украине, то его визит в США состоится.

Ранее МИД Украины озвучил дату встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также сообщил, когда украинский лидер вылетит в Соединенные Штаты. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, встреча президентов запланирована на 31 августа.