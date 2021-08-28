Почти не потребляющий энергию беспилотник представили на форуме «Армия-2021»

Краснодар, 28 августа. Российские ученые разработали гидрометеорологический беспилотник, практически не потребляющий энергию, заявил представитель Госмортехуниверситета Санкт-Петербурга Алексей Блинков.

Аппарат представлен в кластере Военно-морского флота (ВМФ) России на форуме «Армия-2021». Волновой глайдер двигается за счет волн, его возможная автономность составляет полгода. Блинков сообщил РИА Новости, что на аппарате предусмотрены вспомогательные двигатели и солнечная батарея.

Основная задача аппарата будет заключаться в гидрометеорологическом обеспечении действий группировок кораблей и применения оружия, отмечает эксперт. Блинков пояснил, что аппарат может заменить выбрасываемые с корабля буи.

Ранее представители концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор» представили на форуме «Армия-2021» подводный беспилотник для разминирования морского дна. По данным разработчиков, аппарат способен уходить в автономное плавание на три месяца.