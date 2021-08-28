Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 08:22
08:20
Происшествия
Немецкую торпеду времен ВОВ нашли под Новороссийском
08:12
Происшествия
Подросток на спортивном мотоцикле протаранил легковушку в Петербурге
08:07
Общество
Пилот назвал способ снизить риск получения травмы при жесткой посадке
08:06
Общество
Роспотребнадзор оценил опасность распространения новых штаммов коронавируса
08:04
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании на следующей неделе
08:03
Экономика
Каждый второй заемщик в России не уверен в своей способности погасить кредит
08:00
Общество
Эксперт рассказала, как работать с «зазвездившимися» сотрудниками
07:52
Технологии
Пользователям назвали способ установить новую Windows 11 на старые компьютеры
07:51
Политика
Байден подарит выделенные для Пентагона 60 млн долларов Украине
07:51
Общество
Гаити получила от России первую партию гумпомощи
Все новости

Почти не потребляющий энергию беспилотник представили на форуме «Армия-2021»
Армия
Почти не потребляющий энергию беспилотник представили на форуме «Армия-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Краснодар, 28 августа. Российские ученые разработали гидрометеорологический беспилотник, практически не потребляющий энергию, заявил представитель Госмортехуниверситета Санкт-Петербурга Алексей Блинков.

Аппарат представлен в кластере Военно-морского флота (ВМФ) России на форуме «Армия-2021». Волновой глайдер двигается за счет волн, его возможная автономность составляет полгода. Блинков сообщил РИА Новости, что на аппарате предусмотрены вспомогательные двигатели и солнечная батарея.

Основная задача аппарата будет заключаться в гидрометеорологическом обеспечении действий группировок кораблей и применения оружия, отмечает эксперт. Блинков пояснил, что аппарат может заменить выбрасываемые с корабля буи.

Ранее представители концерна «Морское подводное оружие — Гидроприбор» представили на форуме «Армия-2021» подводный беспилотник для разминирования морского дна. По данным разработчиков, аппарат способен уходить в автономное плавание на три месяца.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Почти не потребляющий энергию беспилотник представили на форуме «Армия-2021»
беспилотник вмф вооружение армия-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru