ВМФ России получит новый подводный мини-беспилотник «Вариола»

Москва, 28 августа. ВМФ России получит новые подводные мини-беспилотники «Вариола» для защиты кораблей флота, которые находятся в иностранных портах или базах.

Информацию об этом сообщил представитель разработчика Алексей Блинков. Беспилотник был впервые показан на форуме «Армия-2021». «Вариола» сможет выполнять ту работу, которую осуществляют водолазы, тем самым сократив опасные риски.

Телеуправляемый аппарат весит всего шесть килограммов. При погружении беспилотник передает сигнал по 300-метровому кабелю, пишет РИА Новости.

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