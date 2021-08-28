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Пуск российской станции «Луна-25» планируется в конце мая 2022 года

  /   Обновлено: 28 августа 2021 06:41
Технологии
Пуск российской станции «Луна-25» планируется в конце мая 2022 года
pxhere.com

Москва, 28 августа. Предварительная дата пуска российской автоматической станции «Луна-25» назначена на конец мая 2022 года. Об этом сообщили источники в ракетно-космической отрасли.

Отправка автоматической станции будет производиться к Луне. Ранее Роскосмос отложил пуск ракеты с октября 2021 года на май 2022 года. Это произошло из-за необходимости провести дополнительные проверки бортовой аппаратуры.

«Луна-25» может стать первой в истории России станцией, которая будет отправлена на Луну. Ее главной миссией станет исследование западного района южного полушария космического спутника Земли, передает РИА Новости.

Недавно генеральный конструктор бюро «Салют» Сергей Кузнецов рассказал, когда завершатся работы по созданию эскизного проекта ракеты-носителя «Ангара-А5В».

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роскосмос станция луна-25
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