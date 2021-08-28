Некоторые пенсионеры смогут оплачивать взносы за капремонт со скидкой в России

Москва, 28 августа. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что достигшие возраста 70 лет пенсионеры могут со скидкой оплачивать взносы за капремонт.

По словам эксперта, льготы и доплаты 70-летним пенсионерам можно разделить на региональные и федеральные. Последние положены всем достигшим 70-летнего возраста россиянам. Набор региональных льгот может отличаться, сообщила агентству «Прайм» Финогенова.

Неработающие пенсионеры от 70 лет, в частности, вправе получить 50-процентную скидку на оплату взносов за капремонт, если жилье находится в собственности и отсутствует задолженность. Достигшие 80-летнего возраста россияне не должны платить за капремонт.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что медработники, лечившие больных коронавирусом в 2020 году, получат льготу в виде двойного трудового стажа, благодаря чему смогут раньше выйти на пенсию. В стаж также включается больничный и отпуск.