Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 06:52
06:41
Технологии
Пуск российской станции «Луна-25» планируется в конце мая 2022 года
06:39
Общество
Некоторые пенсионеры смогут оплачивать взносы за капремонт со скидкой в России
06:38
Политика
Пушков: плакаты с Калининградом в составе ФРГ скрывают идеологические сюрпризы
06:23
Армия
Генерал ВВС США предупредил о росте ядерной угрозы со стороны Китая
06:17
Политика
Талибы попросили США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане
06:05
Общество
Назван способ победить постковидный синдром
06:00
Общество
Франц Клинцевич высказался о ситуации в Афганистане после теракта в Кабуле
05:59
Армия
Испытания новейшей САО «Мальва» завершатся в 2022 году
05:57
Экономика
Топ-8 советов по экономии для людей с низкой зарплатой
05:35
Общество
Астрологи рассказали, чего хотят мужчины разных знаков зодиака в постели от женщин
Все новости

Некоторые пенсионеры смогут оплачивать взносы за капремонт со скидкой в России
Общество
Некоторые пенсионеры смогут оплачивать взносы за капремонт со скидкой в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 августа. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что достигшие возраста 70 лет пенсионеры могут со скидкой оплачивать взносы за капремонт.

По словам эксперта, льготы и доплаты 70-летним пенсионерам можно разделить на региональные и федеральные. Последние положены всем достигшим 70-летнего возраста россиянам. Набор региональных льгот может отличаться, сообщила агентству «Прайм» Финогенова.

Неработающие пенсионеры от 70 лет, в частности, вправе получить 50-процентную скидку на оплату взносов за капремонт, если жилье находится в собственности и отсутствует задолженность. Достигшие 80-летнего возраста россияне не должны платить за капремонт.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что медработники, лечившие больных коронавирусом в 2020 году, получат льготу в виде двойного трудового стажа, благодаря чему смогут раньше выйти на пенсию. В стаж также включается больничный и отпуск.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Некоторые пенсионеры смогут оплачивать взносы за капремонт со скидкой в России
пенсионеры льготы капремонт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru