Пушков: плакаты с Калининградом в составе ФРГ скрывают идеологические сюрпризы

Москва, 28 августа. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что могут скрывать за собой агитационные плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ.

Политик в своем Telegram-канале написал, что на изображенных на баннере территориях написано «Мы не забываем». Пушков полагает, что это могли сделать правые радикалы или представители других кругов.

Сенатор с иронией отметил, что в нынешней Германии с ее политкорректностью и либерализмом могут скрываться «идейные и политические сюрпризы».

«Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли», — написал Пушков.

Ранее в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года. На карте страна изображена в границах до войны.

Грядущие немецкие выборы в бундестаг не обходятся без своеобразного черного пиара, в котором самым неожиданным образом фигурирует Россия. В ситуации разбирался ФАН.