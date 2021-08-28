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Пушков: плакаты с Калининградом в составе ФРГ скрывают идеологические сюрпризы
Политика
Пушков: плакаты с Калининградом в составе ФРГ скрывают идеологические сюрпризы
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 28 августа. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что могут скрывать за собой агитационные плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ.

Политик в своем Telegram-канале написал, что на изображенных на баннере территориях написано «Мы не забываем». Пушков полагает, что это могли сделать правые радикалы или представители других кругов.

Сенатор с иронией отметил, что в нынешней Германии с ее политкорректностью и либерализмом могут скрываться «идейные и политические сюрпризы».

«Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли», — написал Пушков.

Ранее в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года. На карте страна изображена в границах до войны.

Грядущие немецкие выборы в бундестаг не обходятся без своеобразного черного пиара, в котором самым неожиданным образом фигурирует Россия. В ситуации разбирался ФАН.

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калининград пушков германия
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