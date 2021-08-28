Генерал ВВС США предупредил о росте ядерной угрозы со стороны Китая

Вашингтон, 28 августа. Скоро уровень ядерной угрозы КНР превысит опасность, которую представляет для США Россия, считает генерал-лейтенант американских ВВС Томас Буссьер.

Заместитель командующего стратегическим командованием ВС США считает, что в ближайшие несколько лет наступит переходный момент, в который уровень угрозы со стороны КНР превзойдет аналогичный показатель России.

По его словам, дело заключается не только в количестве ядерных боеголовок, но и в их приеме на вооружение «с технической точки зрения». Буссьер уточнил, что США не имеют механизма ведения диалога с китайской стороной, чтобы «устранить путаницу и недопонимание» при необходимости.

Ранее аналитики The New Yorker назвали причины возможной войны между США и Китаем. По мнению специалистов, конфликт может произойти из-за Тайваня.