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Генерал ВВС США предупредил о росте ядерной угрозы со стороны Китая
Армия
Генерал ВВС США предупредил о росте ядерной угрозы со стороны Китая
wikipedia.org  /  策划 / Public Domain

Вашингтон, 28 августа. Скоро уровень ядерной угрозы КНР превысит опасность, которую представляет для США Россия, считает генерал-лейтенант американских ВВС Томас Буссьер.

Заместитель командующего стратегическим командованием ВС США считает, что в ближайшие несколько лет наступит переходный момент, в который уровень угрозы со стороны КНР превзойдет аналогичный показатель России.

По его словам, дело заключается не только в количестве ядерных боеголовок, но и в их приеме на вооружение «с технической точки зрения». Буссьер уточнил, что США не имеют механизма ведения диалога с китайской стороной, чтобы «устранить путаницу и недопонимание» при необходимости.

Ранее аналитики The New Yorker назвали причины возможной войны между США и Китаем. По мнению специалистов, конфликт может произойти из-за Тайваня.

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