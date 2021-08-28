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Талибы попросили США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане
Политика
Талибы попросили США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане
Global Look Press  /  Victor Mancilla / Keystone Press Agency

Кабул, 28 августа. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) попросило США оставить дипломатов в Афганистане после окончания вывода войск 31 августа, сообщает Washington Post.

Знакомый с ходом переговоров источник издания отметил, что американские власти взвешивают возможность сохранения своего дипломатического присутствия в Афганистане, но окончательного распоряжения пока не отдано. В случае утверждения решения в Кабуле, вероятно, снова откроется американское посольство. Дипмиссия прекратила работу по причине эвакуации американского персонала из Афганистана, сообщает издание.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия была готова поддержать договоренности США с талибами. По его словам, Москва сожалеет, что соглашения между Вашингтоном и движением «Талибан» не удалось реализовать.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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