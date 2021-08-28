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Назван способ победить постковидный синдром
Общество
Назван способ победить постковидный синдром
Невские Новости

Москва, 28 августа. Вакцинация против коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние человека, он перенесет прививку как обычные люди, заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что пациенты с постковидным синдромом вакцинацию переносят «абсолютно легко», как и не переболевшие люди. Кроме того, появляются данные, что после первой дозы вакцины «постковидный синдром уходит» и состояние пациента может улучшиться.

«Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — сообщил РИА Новости Горелов.

По его словам, проходить ее рекомендуют через полгода после заболевания, так как титр вируснейтрализующих антител начинает снижаться через 50 дней и у большинства достигает минимума через четыре-шесть месяцев.

Если человек привьется раньше, с ним не случится ничего страшного, подчеркнул Горелов. Член-корреспондент РАН уточнил, что во время постковидного синдрома прививаться можно любой вакциной, которая зарегистрирована в России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала число привившихся от COVID-19 россиян. Более 44 миллионов человек прошли первый этап вакцинации от коронавируса, более 37 миллионов — полностью вакцинированы.

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