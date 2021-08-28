Назван способ победить постковидный синдром

Москва, 28 августа. Вакцинация против коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние человека, он перенесет прививку как обычные люди, заявил член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что пациенты с постковидным синдромом вакцинацию переносят «абсолютно легко», как и не переболевшие люди. Кроме того, появляются данные, что после первой дозы вакцины «постковидный синдром уходит» и состояние пациента может улучшиться.

«Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома», — сообщил РИА Новости Горелов.

По его словам, проходить ее рекомендуют через полгода после заболевания, так как титр вируснейтрализующих антител начинает снижаться через 50 дней и у большинства достигает минимума через четыре-шесть месяцев.

Если человек привьется раньше, с ним не случится ничего страшного, подчеркнул Горелов. Член-корреспондент РАН уточнил, что во время постковидного синдрома прививаться можно любой вакциной, которая зарегистрирована в России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала число привившихся от COVID-19 россиян. Более 44 миллионов человек прошли первый этап вакцинации от коронавируса, более 37 миллионов — полностью вакцинированы.