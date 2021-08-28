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Испытания новейшей САО «Мальва» завершатся в 2022 году
Армия
Испытания новейшей САО «Мальва» завершатся в 2022 году
Пресс-служба «Центрального научно-исследовательского института «Буревестник»

Москва, 28 августа. Госиспытания новейшей 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва» завершатся в следующем году, сообщил в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод».

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» представители концерна сообщили, что в настоящее время опытный образец САО «Мальва» проходит предварительные тесты. После орудие направят для проведения государственных испытаний. Предполагается, что на вооружение российской армии установки заступят в 2023 году.

«Полный цикл испытаний САО, включая государственные, планируется завершить к концу 2022 года», — цитирует ТАСС представителей УВЗ.

САО «Мальва» предназначена для поражения тактических ядерных и обычных вооружений противника, нанесения ударов по артиллерийским батареям, колоннам техники, средствам ПВО, командным пунктам.

Накануне в России завершились государственные испытания большой дизель-электрической подводной лодки «Магадан». Субмарина успешно выполнила тестовые глубоководные погружения в Балтийском море.

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испытание Мальва военные материалы
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