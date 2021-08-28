Топ-8 советов по экономии для людей с низкой зарплатой

Москва, 28 августа. Средства экономии сильно отличаются для людей с разным уровнем зарплаты. Если доход оставляет желать лучшего, права на ошибку почти нет.

Часто под статьями с советами по экономии появляются комментарии, вроде: «А мне что делать? У меня зарплата в 15 тысяч рублей». Портал «Лайфхакер» адаптировал стандартные рекомендации под определенные нужды.

1. Откладывать 10% от зарплаты

Предполагается, что даже лишившись части зарплаты, жизнь человека не изменится. Но если денег хватает только на еду и базовые нужды, 10% сильно ударят по бюджету. Однако подушка безопасности все равно нужна. И при низкой зарплате сильнее всего. Эксперты советуют в этом случае формировать запас из внеплановых доходов (премии, подарки, подработка).

2. Покупать большими упаковками

Мелкий опт действительно помогает сэкономить, но не каждый может позволить себе за раз купить 20 килограмм свинины. В этом случае можно прибегнуть к помощи друзей: килограмм товара из большой пачки выйдет дешевле, чем если покупать его отдельно. Можно купить большую упаковку на несколько человек и разделить ее. Еще один вариант: совместные закупки, которые сейчас очень популярны.

3. Использовать банковские карточки или наличные реже

Для одних расплачиваться за покупки по карте, не видя наличных денег, все равно что игра, они не воспринимают некие виртуальные купюры всерьез. Для других наоборот: только цифры на счете имеют смысл. Однако когда денег мало, этот совет не работает, ведь в таком случае каждый рубль на счету. И не важно, реальный он или виртуальный.

Эксперты советуют хранить деньги так, чтобы было понятно, сколько осталось и где они лежат. Внимательно соблюдать финансовую дисциплину.

4. Не покупать ненужное

Те, кто получает невысокую зарплату, обычно воспринимают этот совет с иронией: как можно купить что-то ненужное, если на это ненужное нет денег. Однако в любой корзине можно найти подобные товары. К примеру, сигареты и алкоголь воспринимаются как нечто важное, однако траты на них за год могут достигать невероятно огромных денег. Следует внимательно оценить структуру своих расходов и четко определить, на чем можно сэкономить.

5. Отказаться от акций, игнорировать рассылки

Любые маркетинговые уловки выгодны продавцу, а не покупателю. Однако на покупке вещей со скидкой все таки можно сэкономить. Только обращаться к ним следует, когда это будет действительно необходимо. В этом случае акции нужно проанализировать с холодной головой. Например, распродажа «три по цене двух» весьма сомнительна, вы лишь покупаете больше товара. Присмотреться стоит только к сезонным скидкам.

6. Самостоятельно делать все что можно

Совет кажется дельным, пока не поймешь, что там, где профессионал потратил бы час, ты потеряешь несколько дней. Для некоторых работ еще и требуется спецоборудование. Прежде, чем решиться на работу, стоит трезво оценить свои возможности и предполагаемый результат.

7. Экономия на лекарствах

Очень распространенный совет: смотрите на действующее вещество лекарства и выберете тот препарат, что дешевле. Мол, фармакологические компании на вас наживаются, завышая цены на копеечные препараты. Однако иногда важное значение имеет не только действующее вещество, но и состав в комплексе. Прежде чем принимать решение, посоветуйтесь со своим врачом, он всегда сможет посоветовать, можно ли сэкономить без вреда для здоровья.

8. Не экономить на образовании

Хорошие платные курсы могут помочь получить информацию в сжатые сроки. Но их порой довольно тяжело отличить от никчемных. Если получение сертификата не важно, получить знания можно и бесплатно, так что не стоит оставлять семью без еды ради лекций и вебинаров.

Ранее экономист подсказала три способа, как можно вылезти из долгов. Самый безобидный их них — рефинансирование. Процедура представляет собой кредитование под меньший процент. Может подойти и процедура банкротства, но тут важно помнить, что в ближайшие годы человек не сможет взять кредит, открыть бизнес или занять престижную должность.