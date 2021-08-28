Астрологи рассказали, чего хотят мужчины разных знаков зодиака в постели от женщин

Москва, 28 августа. Астрологи выяснили, что ждут мужчины в постели от своих возлюбленных в зависимости от их знака зодиака.

Овны любят страсть и эксперименты и не откажутся от чего-нибудь нового в постели. Этих мужчин не напугать экстравагантными фантазиями, ведь секс для Овнов — неотъемлемая часть жизни, сообщает Пятый канал.

Тельцов привыкли считать домоседами, но в постели они остаются рискованными экспериментаторами. Они готовы воплотить самые незаурядные фантазии своих избранниц.

Близнецы относятся к интимным связям легкомысленно, стараясь не вкладывать в секс эмоций. От своей партнерши мужчина, рожденный под этим знаком зодиака, ждет того же.

Раков астрологи называют чуткими любовниками, которые стараются удовлетворить в первую очередь свою избранницу. Эмоции в сексе для них крайне важны, максимум удовольствия они получат от близости с тем, с кем имеется твердая чувственная связь.

Львы крайне требовательны в интимной жизни. Эти искушенные партнеры не согласятся на стандартный набор эротических увеселений. Этот знак зодиака предпочитает роскошных и послушных женщин.

Девы могут быть жуткими привередами в постели, они не постесняются сказать своей партнерше, что их не устраивает. В сексе они стремятся, чтобы все было идеально. Правда, только по их субъективному представлению.

Весы, говорят астрологи, это один из самых нуждающихся в сексе знаков. Этим мужчинам нужно удивлять избранницу навыками и получать за это похвалу.

Скорпионы очень раскованы в постели. Для них главное удовольствие — попробовать что-нибудь новое в сексе. От своей партнерши они ждут такого же поведения. Им важно наличие настоящих чувств и отсутствие сексуальных ограничений.

Стрельцы любят новизну и эксперименты во всем, в том числе и в сексе. Они признанные любовники и любят доказывать это женщинам. В сексе они ценят свободу. Правда, их устремления часто приводят к изменам.

Ответственные Козероги воспринимают секс, словно боевое задание. Поэтому стараются все сделать совершенно и ждут того же от партнерши.

Водолеи легко могут заманить в постель почти любую женщину. Но при этом они хотят видеть рядом с собой стойкую и загадочную партнершу. Для них важны искренность и изобретательность.

Рыбы стараются держать свою интимную жизнь в секрете, предпочитая не обсуждать победы в сексе на публике. Им нужна взаимная симпатия и сохранение интимной сферы как священного таинства.

Ранее астрологи составили рейтинг самых сексуальных женщин по знаку зодиака. Первое место досталось Львам, которые никогда не испытывают недостаток мужского внимания. Для этого им даже не надо стараться. Львицы настолько сильно любят себя, что и другие обязаны их тоже полюбить и захотеть.