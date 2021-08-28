Доктор Мясников рассказал о пользе и вреде сала для здоровья

Москва, 28 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе и вреде сала для здоровья и посоветовал не отказываться от продукта, но употреблять его умеренно.

Доктор Мясников признался, что любит сало с детства. Исходя из своего опыта, он посоветовал брать продукт в походы, особенно зимой. Врач отметил, что отказываться от сала не обязательно даже тем, кто хочет похудеть.

Наблюдения показывают, что, исключая из рациона жиры, люди худеют быстрее. Но сокращение углеводов дает более долговременный эффект, отметил в передаче «О самом главном» в эфире телеканала «Россия-1» Мясников.

Однако исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показало, что в странах, в которых сало пользуется популярностью, реже случаются геморрагические инсульты. Кроме того употребление сала повышает как хороший, так и плохой холестерин. В то же время оно содержит и незаменимую для организма арахидоновую кислоту.

Поэтому, как и любой продукт, сало можно есть в меру, уточнил доктор. Предпочтение лучше отдавать соленому салу, отмечает Мясников. Копченые продукты, по его словам, сами по себе не полезны.

Ранее диетолог Светлана Фус заявила, что организм нуждается в полезных жирах, а в сале они как раз присутствуют. Суточная норма потребления сала — один грамм на килограмм массы тела, уточняет специалист.