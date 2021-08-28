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Оснащенный двигателями боевой экзоскелет создали в России

  /   Обновлено: 28 августа 2021 05:19
Армия
Оснащенный двигателями боевой экзоскелет создали в России
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 28 августа. Первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями создан в России, его могут включить в комплект экипировки солдата будущего, сообщили в госкорпорации «Ростех».

Экзоскелет работает в активном и пассивном режимах. Первый включается при движении по горам или пересеченной местности, усиливая физические возможности человека с помощью работающих от аккумуляторов безредукторных электродвигателей — сервоприводов. В пассивном режиме экзоскелет может использоваться для движения с грузом по горизонтальной поверхности.

Экзоскелет создали специалисты Ростеха и НИИ механики МГУ им. Ломоносова. Он на 50% снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат человека. При беге и ходьбе энергетические затраты сокращаются на 15%. Разработка позволяет стрелять из автоматического оружия на 20% точнее и нести до 60 килограммов груза, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Разработка представлена в демоцентре Ростеха на форуме «Армия-2021». Конструкторы планируют внедрить в экзоскелет элементы из композитов и усовершенствовать системы управления и питания.

Военно-технический форум «Армия-2021» накануне начал работу в краснодарском парке 30-летия Победы. Выставка продлится до 29 августа.

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