Доктор Мясников посоветовал пить красное вино после COVID-19

Москва, 28 августа. Красное вино может помочь в борьбе с постковидным синдромом, рассказал главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников.

Бокал красного вина время от времени способен облегчить последствия перенесенного COVID-19, отметил медик в беседе с URA.RU. В напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант. Однако не стоит уповать на этот способ непьющему человеку.

«Любители красного вина могут употреблять его в небольших количествах примерно через неделю после того, как прошли симптомы острой инфекции», — добавил врач.

В частности, попробовать этот метод можно спустя неделю после того, как нормализовалась температура. Стоит воздержаться от более тяжелого употребления алкоголя во время инфекции, в ближайший месяц после инфекции и в период вакцинации, поскольку это может привести к непредсказуемым для здоровья последствиям, заключил Мясников.

Недавно вирусолог Николай Крючков, комментируя слова врача Мясникова, заявил, что коллективный иммунитет пусть и труднодостижим, но вполне возможен.