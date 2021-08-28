Глава МИД Украины похвастался, что может испортить жизнь Поклонской

Киев, 28 августа. Киев может «испортить жизнь» Наталье Поклонской, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В пятницу ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что депутат Госдумы Наталья Поклонская рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде. По некоторым данным, Международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении ее кандидатуры. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Комментируя возможное назначение Поклонской в эфире телеканала «Украина 24», Кулеба заявил, что Киеву следует проверить, является ли депутат все еще гражданкой Украины.

«Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь. Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно», — заявил он.

Поклонская еще несколько лет назад заявила, что из украинского гражданства она вышла еще в 2014 году.

В июле этого года в одном из интервью Поклонская сообщала, что пока не приняла окончательное решение о своей карьере. Представив, что она могла бы вернуться на работу в Крым, парламентарий отметила, что хотела бы вновь трудиться прокурором в регионе. Что касается карьерных перспектив, Поклонская отметила, что говорить об этом пока рано, и пообещала, что, когда «все состоится», обязательно сама обо всем расскажет.

«Китель будет, но не зеленый — ближе к прокурорской [форме]», — добавила тогда депутат.

На официальном сайте МИД РФ сообщается, что основными элементами форменной одежды дипломатов, включая российских послов, являются: пиджак двубортный шерстяной черный с позолоченным шитьем на воротнике и обшлагах. Для работников, направляемым на работу в страны с жарким климатом, предусматривается форменная одежда белого (светло-песочного) цвета (тропический вариант).