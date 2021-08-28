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США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
Армия
США провели спецоперацию против боевика ИГ в Афганистане
pixabay.com

Вашингтон, 28 августа. Вашингтон провел в Афганистане спецоперацию против боевика ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России).

По предварительным данным, боевика, который занимался организацией нападений, ликвидировали. Об этом сказано в письменном заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

«Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] «ИГ в Хорасане», — сказано в письме.

Ранее Пентагон раскрыл подробности теракта в аэропорту Кабула. Американские власти уверены, что взрыв в аэропорту Кабула устроил террорист-смертник со взрывчаткой, а неустановленное число сообщников открыли огонь из стрелкового оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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