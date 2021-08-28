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Коронавирус впервые выявили у оленей в США
Общество
Коронавирус впервые выявили у оленей в США
ИА Nation News  /  Олег Багрий

Вашингтон, 28 августа. Коронавирус впервые выявлен у оленей. Специалисты обнаружили SARS-CoV-2 у особей в Огайо, сообщает Министерство сельского хозяйства США.

Ранее коронавирус был зафиксирован у некоторых животных, однако чаще всего это были звери, которые контактировали с людьми с COVID-19, передает РИА Новости.

Риск, что вирус передастся от животного человеку, считается низким, отметили в ведомстве. Недавно разведка Соединенных Штатов также опубликовала фрагменты исследования, согласно которому опровергается создание коронавируса как биологического оружия. Эксперты пришли к выводу, что власти Китая не знали о вирусе до первой вспышки.

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