Долгое восстановление обоняния после COVID-19 наблюдается у молодых женщин

Москва, 28 августа. Продолжительное восстановление обоняния после COVID-19 чаще всего наблюдается у молодых женщин, порой этот процесс может длиться до года.

Люди в возрасте часто жалуются на снижение чувствительности вкусовых и обонятельных рецепторов, поэтому и такие последствия COVID-19 фиксируются реже, отметила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с ТАСС.

Чаще всего обоняние восстанавливается в течение одного-полутора месяцев. Если вкусовые ощущения искажены, то в ряде случаев людям приходится менять свои пристрастия к тем или иным продуктам, добавила специалист.

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