Россиянам назвали способы защиты от перевыпуска сим-карты мошенниками

Москва, 28 августа. Член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук рассказал, что нужно делать при перевыпуске сим-карты мошенниками.

Эксперт в интервью радио Sputnik рассказал, что в случае перевыпуска от оператора придет «прощальное» сообщение. После этого доступ к связи прекращается. Злоумышленники затем могут попасть в приложения, к котором доступ завязан на СМС — в частности, соцсети и банки.

Защититься от такого мошенничества можно, если подать мобильному оператору заявление о запрете на перевыпуск сим-карты по доверенности, сообщил Ющук. По его словам, это также полностью не спасет от «клонирования» — в случае перевыпуска это действие можно отменить в офисе оператора.