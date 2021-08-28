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Врач Жегалина развенчала миф об усиливающих иммунитет препаратах
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Врач Жегалина развенчала миф об усиливающих иммунитет препаратах
Общество
Врач Жегалина развенчала миф об усиливающих иммунитет препаратах
pixabay.com  /  Mizianitka

Москва, 28 августа. Терапевт Арина Жегалина посоветовала не возлагать на повышающие иммунитет препараты излишние надежды.

По ее словам, пока не созданы препараты, которые помогут укрепить иммунитет к сезону гриппа. Рекламные кампании этих средств Жегалина назвала маркетинговым ходом. Для укрепления иммунитета терапевт рекомендует регулярно проходить медицинские обследования и вести здоровый образ жизни, сообщает «Рамблер».

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что чеснок и лимон не способны укрепить иммунитет, несмотря на распространенный миф. Не существует научно обоснованных данных об их участии в укреплении иммунитета, уточнила специалист.

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здоровье иммунитет лекарства
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