Врач Жегалина развенчала миф об усиливающих иммунитет препаратах

Москва, 28 августа. Терапевт Арина Жегалина посоветовала не возлагать на повышающие иммунитет препараты излишние надежды.

По ее словам, пока не созданы препараты, которые помогут укрепить иммунитет к сезону гриппа. Рекламные кампании этих средств Жегалина назвала маркетинговым ходом. Для укрепления иммунитета терапевт рекомендует регулярно проходить медицинские обследования и вести здоровый образ жизни, сообщает «Рамблер».

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что чеснок и лимон не способны укрепить иммунитет, несмотря на распространенный миф. Не существует научно обоснованных данных об их участии в укреплении иммунитета, уточнила специалист.